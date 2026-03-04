Galatasaray'da Kasa Dolup Taşacak! İşte Paranın Geleceği Tarih

Galatasaray, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldığı için UEFA’dan 11 milyon Euro gelir elde etti. Milliyet’in haberine göre bu ödeme 27 Mart’ta yapılacak. Böylece Galatasaray’ın bu sezon Avrupa kupalarından elde ettiği toplam gelir 53,5 milyon Euro’ya ulaşacak.