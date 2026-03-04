Galatasaray'da Kasa Dolup Taşacak! İşte Paranın Geleceği Tarih

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak 11 milyon Euro gelir elde etti. UEFA’nın bu ödemeyi yapacağı tarih 27 Mart olarak açıklandı.
Juventus Karşısında Zorlu Rövanş
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Juventus, Allianz Stadı’nda Galatasaray’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Manuel Locatelli’nin penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen etkili oyununu sürdüren Juventus, Federico Gatti ve Weston McKennie’nin golleriyle skoru 3-0’a taşıdı.
Uzatmalarda Gelen Avantaj
Karşılaşma uzatmalara giderken Victor Osimhen’in 105+1. dakikada attığı gol Galatasaray’a nefes aldırdı. 119. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle skor 3-2’ye geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan mağlup ayrılsa da ilk maçtaki 5-2’lik galibiyetin avantajıyla tur atladı.
Liverpool ile Eşleşme
Galatasaray, son 16 turunda İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar hem sportif başarı elde etti hem de önemli bir gelir kazandı.
Galatasaray, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldığı için UEFA’dan 11 milyon Euro gelir elde etti. Milliyet’in haberine göre bu ödeme 27 Mart’ta yapılacak. Böylece Galatasaray’ın bu sezon Avrupa kupalarından elde ettiği toplam gelir 53,5 milyon Euro’ya ulaşacak.
