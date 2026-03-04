Bolulular Ulucanlar’da iftar yemeğinde buluştu

Ankara’nın tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi yerleşkesindeki Marangozhane binası, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, Bolulu hemşehriler, federasyona bağlı dernek başkanları ve çok sayıda davetli aynı sofrada buluştu.

DUALARLA BAŞLAYAN İFTAR COŞKUSU

Program, ezan öncesi yapılan dualarla başladı. Katılımcılar ellerini semaya açarak hem birlik ve beraberlik hem de İslam âleminin huzuru için dua etti. İftar saatinin gelmesiyle birlikte oruçlar açıldı, aynı sofrada paylaşmanın bereketi yaşandı. Ramazan ayının dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gecede, hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi ve sivil toplum dayanışmasının artırılması vurgulandı.

PROTOKOLDEN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

İftar yemeğinin ardından programın resmi bölümüne geçildi. Federasyona bağlı dernek başkanları kürsüye davet edilerek katılımcıları selamladı ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Gecede, federasyonun kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı.

“BİZ SADECE BUGÜNÜ DEĞİL YARINLARI DA İNŞA EDİYORUZ”

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin konuşmasında, Ramazan ayının 13. gününde büyük bir aile olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bilgin, federasyonun bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500’e yakın etkinlikte hemşehrileri bir araya getirdiğini belirterek, bunun birlik, dayanışma ve inancın bir eseri olduğunu söyledi.

Federasyonun kurumsal bir anlayışla yol aldığını vurgulayan Bilgin, şu mesajları verdi: “Biz bireysel değil kurumsal akılla hareket ediyoruz. En büyük gücümüz sizlersiniz. Her bir üyemiz bu büyük yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bulunduğunuz her yerde federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Sorumluluğumuz büyük; çünkü biz sadece bugünü değil yarınları da inşa ediyoruz. Eleştiriye de öneriye de açığız. Yeter ki niyetimiz ve amacımız ortak olsun.” Bilgin, katılımcılara teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İSMAİL ALPTEKİN: ULUCANLAR BENİM İÇİN HATIRALARLA DOLU

Programda selamlama konuşması yapan 22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara Barosu avukatlarından İsmail Alptekin, Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çekti. 57 yıllık avukat olduğunu belirten Alptekin, Ulucanlar’ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi. Cezaevi döneminde burada birçok müvekkilinin savunmasını yaptığını ifade eden Alptekin, Ulucanlar’ın geçmişte acı hatıralara sahne olduğunu, ancak bugün bir kültür ve sanat merkezine dönüşmesinin önemli bir değişimi temsil ettiğini söyledi. “Burası bir zamanlar hüzünlerin yaşandığı bir yerdi. Bugün ise kültür merkezi olarak güzel buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Bu dönüşüm başlı başına anlamlıdır” diyen Alptekin, bölgedeki gelişmelere de değinerek İslam coğrafyasında barış ve huzur temennisinde bulundu. Ramazan ayının kardeşliği pekiştirdiğini belirten Alptekin, katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.