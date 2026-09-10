Instagram'da hesabınıza giriş yapılan cihazları nasıl kontrol edersiniz?
Instagram hesabınızın güvenliği açısından hesabınıza hangi cihazlardan giriş yapıldığını zaman zaman kontrol etmek oldukça önemli. Özellikle hesabınızı farklı telefon, tablet veya bilgisayarlarda kullandıysanız, daha önce giriş yaptığınız cihazları unutmanız mümkün. Instagram'ın sunduğu giriş hareketleri ve hesap güvenliği seçenekleri sayesinde hesabınıza erişim sağlayan cihazları inceleyebilir, tanımadığınız bir oturum fark ettiğinizde gerekli güvenlik adımlarını atabilirsiniz.