Hacı Ömer Tarman’dan Geleceğe Nefes!

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek adına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulun “Hatıra Ormanı” için düzenlenen ağaç dikimi etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek doğaya nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte Onur Kurulu, Sıfır Atık Kulübü, Çevre Koruma Kulübü, Değerler Kulübü ve Matematik Zümresi aktif görev alarak organizasyonun başarıyla gerçekleşmesine katkı sundu. Hatıra Ormanı projesinin fikrini ortaya koyan ve hazırlık sürecinin mimarlığını üstlenen 11-D sınıfı öğrencisi Mete Göktürk Karagözlü, etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Etkinliğe destek veren velilerden Fatih Özkan, ulaşım desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi de okul yönetimi tarafından teşekkürle anıldı.

Okul idaresi, doğaya umut eken ve geleceğe nefes bırakan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Hatıra Ormanı’nın ilerleyen yıllarda büyüyerek anlamlı bir mirasa dönüşmesini diledi.