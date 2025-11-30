Toplumsal Uzlaşma Platformu’nun geleneksel iyilik ödülleri sahiplerini buldu

Toplumsal Uzlaşma Platformu’nun (TUP) tarafından düzenlenen geleneksel “İyilik Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Umut Karakülah’ın haberine göre;ödül töreninde konuşan TÜSİAV Sağlıklı Yaşam Platformu Başkan Vekili Hülya Hokkaömeroğlu, iyiliğin dönüştürücü gücünü bir kez daha göstermek amacıyla düzenlenen törende ödül alan kişilere şükranlarını sundu.

Hokkaömeroğlu şu şekilde devam etti: “Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı ve TUPKurucusu Onursal Başkanı sayın Veli Sarıtoprak,a yolumuzu aydınlatan vizyonu için, TED Üniversitesi Rektörü sayın İhsan Sabuncuoğlu’na kapılarını bize daima açtığı için, Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Özmut’a büyük emekleri ve yürekten desteği için, Cem Tunç’a güzel sunumuyla içtenliğiyle bugüne kattığı zarafet için, bu anlamlı günün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu yıl ödüle layık görülen 13 iyilik elçisi, her biri kendi alanında topluma değer katmaya devam ediyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.