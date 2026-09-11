Bordronuzu Kontrol Ediyor musunuz? Maaş Hesabındaki Değişimin Nedeni Burada

KESİNTİ TUTARI NEDEN KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR?
Her çalışanın maaşından aynı miktarda kesinti yapılmıyor. Brüt ücret, sigortalılık durumu, vergi matrahı ve diğer yasal unsurlar hesaplamada belirleyici oluyor. Bu nedenle aynı iş yerinde çalışan iki kişinin bordrosunda dahi farklı kesinti tutarları ortaya çıkabiliyor.
BORDROYU HER AY KONTROL ETMEK ÖNEMLI
Maaşın nasıl hesaplandığını anlamak isteyen çalışanlar için bordro önemli bir belge niteliği taşıyor. Brüt kazanç, primler, vergiler ve net ödenecek tutar bordroda ayrı ayrı görülebiliyor. Her ay bordronun kontrol edilmesi, maaşta meydana gelen değişikliklerin nedenini anlamaya yardımcı oluyor.
MAAŞTA GÖRÜLEN FARKIN NEDENİ
Çalışanların maaşlarını her ay hesaplarında görmesi, brüt ücret ile net ücret arasındaki farkı her zaman açıklamıyor. İşveren tarafından ödenen brüt ücret üzerinden çeşitli yasal kesintiler yapılıyor ve bu işlemlerin ardından çalışanın hesabına yatırılan net ücret ortaya çıkıyor. Özellikle vergi ve sigorta kesintileri, toplam kazanç ile hesaba yatan tutar arasında dikkat çekici bir fark oluşturabiliyor.
MAAŞTAN HANGI KESİNTİLER YAPILIYOR?
Ücretlerden yapılan kesintilerin başında sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi geliyor. Bunun yanında damga vergisi gibi yasal kesintiler de maaş hesaplamasında dikkate alınıyor. Kesintilerin toplamı her çalışan için aynı olmuyor; brüt ücret, vergi dilimi ve çalışma koşulları gibi unsurlar hesaplamayı değiştirebiliyor.
MAAŞTAN HANGI KESİNTİLER YAPILIYOR?
Ücretlerden yapılan kesintilerin başında sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi geliyor. Bunun yanında damga vergisi gibi yasal kesintiler de maaş hesaplamasında dikkate alınıyor. Kesintilerin toplamı her çalışan için aynı olmuyor; brüt ücret, vergi dilimi ve çalışma koşulları gibi unsurlar hesaplamayı değiştirebiliyor.
BRÜT ÜCRET İLE NET MAAŞ AYNI DEĞİL
İş sözleşmesinde yer alan brüt ücret, çalışanın banka hesabına yatırılan tutarla aynı olmayabiliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan yasal kesintiler düşüldüğünde net maaş oluşuyor. Bu nedenle çalışanların yalnızca ellerine geçen rakama değil, bordroda belirtilen brüt ücret ve kesinti kalemlerine de bakması gerekiyor.
VERGİ DİLİMİ YIL İÇİNDE ETKİLİ OLABİLİYOR
Gelir vergisi uygulaması nedeniyle çalışanın net ücretinde yıl içerisinde değişiklik yaşanabiliyor. Gelirin belirli vergi dilimlerine ulaşması, bazı dönemlerde maaştan yapılan kesintinin artmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla özellikle yılın ilerleyen aylarında net ücrette farklılık görülmesi mümkün olabiliyor.