Bordronuzu Kontrol Ediyor musunuz? Maaş Hesabındaki Değişimin Nedeni Burada

MAAŞTAN HANGI KESİNTİLER YAPILIYOR?



Ücretlerden yapılan kesintilerin başında sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi geliyor. Bunun yanında damga vergisi gibi yasal kesintiler de maaş hesaplamasında dikkate alınıyor. Kesintilerin toplamı her çalışan için aynı olmuyor; brüt ücret, vergi dilimi ve çalışma koşulları gibi unsurlar hesaplamayı değiştirebiliyor.