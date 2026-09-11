Bankalar Kapılarını Açtı! Kredi Çekeceklere Müjdeli Haber: Faiz Bıçağı Saplandı!

Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için bankacılık sektöründen dikkat çeken bir gelişme geldi. Merkez Bankası’nın fonlama politikasındaki değişikliklerin ardından finansman maliyetlerinde gevşeme görülmeye başladı. Bu gelişmenin ardından kamu bankaları bazı kredi ürünlerinde faiz oranlarını aşağı çekerken, özellikle nakde sıkışan vatandaşlar açısından yeni bir dönem başladı. İhtiyaç kredilerindeki yeni rakamlar ise dikkat çekti.
Kamu bankaları faizleri indirdi
Finansman maliyetlerinde yaşanan gerilemenin ardından kamu sermayeli bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Ticari kredilerden KOBİ finansmanına, bireysel kredi paketlerinden farklı kredi ürünlerine kadar çeşitli alanlarda oranların aşağı çekildiği belirtildi. İndirimlerin bazı kredi türlerinde 2 ila 3 puan seviyesine ulaşması, borçlanmayı düşünen vatandaşların dikkatini çekti.
İhtiyaç kredisinde oran değişti
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği kredi türlerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde de maliyetlerde düşüş yaşandı. Ağustos sonunda yüzde 3,74 seviyelerinde bulunan ortalama maliyetlerin, eylül ayının başında bazı kampanyalarda yüzde 2,84 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Bu değişim, kredi kullanacaklar açısından aylık ödeme hesaplarını da yeniden gündeme taşıdı.
Oranlar yüzde 2,84 seviyesine indi
Güncel kampanyalarda kamu bankalarının ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 2,84 ile yüzde 3,49 arasında değiştiği görülüyor. Ancak uygulanacak faiz oranının kredi tutarına, vade süresine ve müşterinin finansal durumuna göre farklılaşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kredi kullanmadan önce bankaların güncel ödeme planlarının ayrı ayrı incelenmesi önem taşıyor.
Özel bankalarda fark devam ediyor
Kamu bankalarındaki faiz indiriminin aksine özel bankalar ve katılım finans kuruluşlarında oranlar daha geniş bir aralıkta seyrediyor. Müşterinin risk profili, kredi geçmişi ve sunulan teminatlar gibi unsurlar kredi maliyetini etkileyebiliyor. Bazı özel kredi paketlerinde faiz veya kâr payı oranlarının yüzde 4,99 seviyelerine kadar çıkabildiği görülüyor.