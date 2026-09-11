Bankalar Kapılarını Açtı! Kredi Çekeceklere Müjdeli Haber: Faiz Bıçağı Saplandı!

Özel bankalarda fark devam ediyor



Kamu bankalarındaki faiz indiriminin aksine özel bankalar ve katılım finans kuruluşlarında oranlar daha geniş bir aralıkta seyrediyor. Müşterinin risk profili, kredi geçmişi ve sunulan teminatlar gibi unsurlar kredi maliyetini etkileyebiliyor. Bazı özel kredi paketlerinde faiz veya kâr payı oranlarının yüzde 4,99 seviyelerine kadar çıkabildiği görülüyor.