Ankara’dan En Yakın Tatil Rotaları: Doğa, Termal ve Deniz Keyfi İçin 10 Kaçış Noktası

Ankara çıkışlı kısa tatil planlarında hem doğa ve termal bölgeler hem de Karadeniz kıyısındaki deniz destinasyonları öne çıkıyor. Ortalama 1,5 ila 6 saatlik yolculuklarla ulaşılabilen bu rotalar, hafta sonu kaçamakları için ideal seçenekler sunuyor.

Muhabir: Zehra Önen