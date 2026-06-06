Ankara’dan En Yakın Tatil Rotaları: Doğa, Termal ve Deniz Keyfi İçin 10 Kaçış Noktası

Ankara çıkışlı kısa tatil planlarında hem doğa ve termal bölgeler hem de Karadeniz kıyısındaki deniz destinasyonları öne çıkıyor. Ortalama 1,5 ila 6 saatlik yolculuklarla ulaşılabilen bu rotalar, hafta sonu kaçamakları için ideal seçenekler sunuyor.
Beypazarı – 1,5 Saat
Beypazarı
Tarihi evleri ve yöresel mutfağıyla öne çıkan Beypazarı, kültür turizmi için kısa mesafede güçlü bir alternatif.
Yapılacaklar:
Tarihi konak gezileri
İnözü Vadisi yürüyüşü
Yöresel lezzetler (güveç, bazlama, baklava)
Kızılcahamam – 1,5 Saat
Kızılcahamam
Termal otelleri ve Soğuksu Milli Parkı ile sağlık ve doğa turizmini bir arada sunuyor.
Yapılacaklar:
Termal spa ve kaplıca
Orman yürüyüşleri
Doğa fotoğrafçılığı
Nallıhan Kuş Cenneti – 2 Saat
Nallıhan Kuş Cenneti
Kuş gözlemciliği ve renkli doğal oluşumlarıyla öne çıkan bir ekoturizm noktası.
Yapılacaklar:
Kuş gözlemi
Fotoğrafçılık
Doğa yürüyüşleri
Eskişehir – 3 Saat
Eskişehir
Modern şehir yapısı ve kültürel alanlarıyla hafta sonu şehir kaçamağı için ideal.
Yapılacaklar:
Odunpazarı Evleri
Porsuk Çayı gondol turu
Sazova Parkı
Abant Gölü – 3,5 Saat
Abant Gölü
Dört mevsim doğa turizmi için en çok tercih edilen göl destinasyonlarından biri.
Yapılacaklar:
Göl çevresi yürüyüşü
Bisiklet turları
Doğa fotoğrafçılığı
Sapanca – 3,5 Saat
Sapanca
Bungalov konaklama ve göl manzarasıyla doğa tatilinin popüler adreslerinden.
Yapılacaklar:
Göl kenarı yürüyüş
Bungalov konaklama
ATV ve doğa sporları
Akçakoca – 3,5 Saat
Akçakoca
Ankara’ya en yakın Karadeniz sahil ilçelerinden biri olan Akçakoca, yaz aylarında deniz tatili için en çok tercih edilen noktalardan.
Yapılacaklar:
Mavi bayraklı plajlarda yüzme
Ceneviz Kalesi gezisi
Tekne turları
Sahil kafelerinde gün batımı
Bartın – 4,5–5 Saat
Bartın
Karadeniz’in doğal koyları ve Amasra’ya yakınlığıyla deniz tatili ve kültür turizmini birleştiren bir rota.
Yapılacaklar:
Amasra sahil gezisi
Tekne turları
Tarihi çarşı ve liman yürüyüşü
Doğal koylarda deniz keyfi
Kapadokya – 4,5 Saat
Kapadokya
Peri bacaları ve balon turlarıyla Türkiye’nin en bilinen turizm merkezlerinden biri.
Yapılacaklar:
Balon turu
Yer altı şehirleri
Gün doğumu izleme
Safranbolu – 4,5 Saat
Safranbolu
UNESCO mirası tarihi yapılarıyla kültür turizmi rotası.
Yapılacaklar:
Tarihi konak gezileri
Safran ürünleri alışverişi
Seyir terasları