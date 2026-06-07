Ankara'da Nerelerde Mangal Yakmak Yasak, Nerelerde Serbest?

Ankara’da yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında bazı mesire alanları, ormanlık bölgeler ve tabiat parklarında mangal yakılması yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların belirlenen kurallara uymalarını ve yalnızca izin verilen alanlarda ateş yakmalarını istedi.

Mangal Yakmanın Yasak Olduğu Alanlar

1 Haziran–30 Eylül döneminde aşağıdaki bölgelerde mangal yakılmasına izin verilmeyecek:

Hacı Kadın Mesire Alanı (Keçiören)

Kartaltepe Kent Ormanı (Keçiören)

Kösrelik Mesire Alanı (Keçiören)

Harikalar Diyarı (Sincan)

Çubuk-2 Barajı (Çubuk)

Karagöl Tabiat Parkı (Çubuk)

Temelli Gölü (Sincan)

Sera Park (Sincan)

Yakacık Mesire Alanı (Yenimahalle)

Mogan Gölü (Gölbaşı)

Kurtboğazı Barajı (Kahramankazan)

Üreğil Millet Bahçesi (Mamak)

Yeşildere Mesire Alanı (Sincan)

Güzelhisar Mesire Alanı (Akyurt)

Beynam Ormanları (Gölbaşı)

Peçenek Mesire Alanı (Altındağ)

Ankara’da Mangal Yakmanın Serbest Olduğu Alanlar

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre aşağıdaki alanlarda mangal yakılmasına izin veriliyor:

İnönü Mağaraları (Güdül)

İncirlik Parkı (Kalecik)

Kirazdibi Göleti (Ayaş)

Sorgun Göleti (Güdül)

Çamkoru Tabiat Parkı (Çamlıdere)

Aluçdağı Tabiat Parkı (Çamlıdere)

Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam)

Evren Hirfanlı Barajı (Evren)

Çektikçi Mesire Alanı (Kızılcahamam)

Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yükselen sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek, vatandaşların ateş yakma kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurguladı. Yasaklı alanlarda mangal yakılması halinde idari yaptırım uygulanabileceği ifade edilirken, doğanın korunması için izin verilen alanların tercih edilmesi istendi.