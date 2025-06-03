A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmalarında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile mücadele edecek.

2023 yılında VNL şampiyonu olan Filenin Sultanları, turnuvanın açılış maçında 4 Haziran Salı günü saat 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, VNL’nin ikinci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da oynayacak. Üçüncü hafta karşılaşmaları ise 9-13 Temmuz arasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde yapılacak.

Üç haftalık grup etabı sonunda puan sıralamasında ilk 8’e giren takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2025 1. Hafta Maç Programı:

4 Haziran Salı, 06.30 – Fransa - Türkiye

6 Haziran Perşembe, 14.30 – Türkiye - Tayland

7 Haziran Cuma, 10.00 – Türkiye - Polonya

8 Haziran Cumartesi, 14.30 – Çin - Türkiye

VNL 2025 Türkiye Kadrosu:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın