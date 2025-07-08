Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında bulunan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik tanık beyanları olan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 19, hala kurumda çalışan 4 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 kentte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına dair operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Muhabir: Cemil Murat Budak