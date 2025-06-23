Samsun’da 21-29 Haziran tarihleri arasında yapılan Kültür Yolu Festivali kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde ‘Ebru Sanat Atölye Çalışması’, ‘ Makrome ve Bitki Örücülüğü ile Takı Üretimi Atölye Çalışması’ ‘Bir İmza Bin Sevda Onur Anıtı’ etkinliği ve ‘Mısır Yapraklarından Bebek Yapımı’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Yapılan etkinliklerde mısır kabuklarından bebek yapımı büyük ilgi gördü. Gelen ziyaretçiler, El Sanatları Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır eşliğinde mısır kabuklarından bebek yapmayı öğrendi.

"Genelde kadın figürleri ve çocuk figürleri var"

Mısır kabuklarından bebek yapımının ilgi gördüğünü aktaran Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, “Biz Samsun Olgunlaşma Enstitüsü adına buradayız. Kültür Yolu Festivali'nde şu anda biz bitkisel örücülüğü ile mısır kabuklarından bebek yapımı, makrome bileklik yapımı, ebru sanatı ve bir imza bin sevda projemiz var. Onda da imzayla Atatürk portresini oluşturuyoruz. Biz mısır kabuğundan bebek yapımını çalışıyoruz. Bu mısır kabuklarını biz topluyoruz, yıkıyoruz. Bunları belli aşamalardan geçirip boyuyoruz. Boyadıktan sonra tekniğe uygun şekil veriyoruz ve bebek görüntüsü yapıyoruz. Bebeklerin ölçüleri o kişinin isteğine ve sevdiğine bağlı. Mesela modeller getirdik. Onlar seçiyorlar ona göre yapıyorlar. Genelde kadın figürleri ve çocuk figürleri var” diye konuştu.

"Bir imza bin sevda onur anıtı"

‘Bir İmza Bin Sevda Onur Anıtı’nda 1919 imza toplamayı hedeflediklerini ifade eden Sanat Tasarım Bölümü Tezhip Usta Öğreticisi Ayşe Yılmaz, “Bir imza bin sevda onur anıtı. Atölyemizde yapılan kenevir kağıdından elde edilmiş kağıt zemin üzerine boyandı. Atatürk’ün imzası ve Samsun’daki Onur Anıtı imzaya açıldı. Festival boyunca 1919 imza toplamayı planlıyoruz. Tabloda Samsun’daki Onur Anıtı ve Atatürk’ün imzası var. İmzalar tamamlandıktan sonra kurumumuz kendi bünyesinde sergileyecek” dedi.