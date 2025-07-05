Nevşehir’in Göreme beldesinde, Kapadokya’nın benzersiz manzarasında düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin başlangıç noktasında, biniciler, sıcak hava balonlarının havalanma alanında, sabahın erken saatlerinde atlı tur yaparak katılımcılara görsel bir şölen sundu. Göreme Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Nevşehir Valiliği'nin himayesinde düzenlenen etkinlikte, bölgenin ünlü peribacaları arasında atlı gezintiler gerçekleştirildi.

Kılıçlar ve Güldere Vadilerinde Unutulmaz Gezi

Etkinlik sırasında, çok sayıda sıcak hava balonu sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseldi. Balonların arasından geçen biniciler, Kapadokya'nın büyüleyici vadilerinde, Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Farklı illerden gelen biniciler, bölgenin doğal güzellikleri arasında atlarıyla keyifli bir gezinti yaptı.

Festivale katılan biniciler, etkinliğin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi temennisinde bulundu. Katılımcılardan Türker Tuncer, festivalin Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle uyum içinde olduğunu belirterek, “Burası gerçekten güzel bir atlar diyarı. Atlarla bu manzarada dolaşmak harika bir deneyim. Her yıl yapılmasını umut ediyorum” dedi. Diğer bir katılımcı Kadir Özel ise, “Kapadokya’ya atlar çok yakışıyor. Bu etkinlik, bölgenin sunduğu doğayla mükemmel bir uyum içinde” şeklinde konuştu.

Festivalin son bölümünde at güzellik yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca, etkinlik kapsamında atlı okçuluk, cirit, akrobasi ve horseball gibi farklı gösteriler de katılımcıları bekliyor. Seminerler, konserler ve çocuk atölyelerinin de yer aldığı festival, Kapadokya'nın geleneksel atçılık kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.