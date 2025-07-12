Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Archie Brown, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul’a iniş yaptı. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İngiliz futbolcu, ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertli formayı giymeye hak kazanacak.

Portekiz Kampına Katılacak

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Brown’un, pazartesi günü Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katılması bekleniyor. Teknik direktör José Mourinho’nun kadroda değerlendireceği genç oyuncu, sol bek hattındaki rekabeti artıracak.

Kimdir Archie Brown?

İngiltere doğumlu olan Archie Brown, 23 yaşında ve kariyerine Belçika’nın Gent kulübünde devam ediyordu. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği, hızı ve savunma becerileriyle dikkat çeken Brown, özellikle Avrupa kulüplerinin radarındaydı. Fenerbahçe, bu önemli transferle savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.