Sincan Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklere katılan engelli kursiyerler, hem üretime katkı sunuyor hem de sosyal hayata daha güçlü bir şekilde dahil oluyor. Tiyatrodan el sanatlarına, geri dönüşümden organik tarıma kadar pek çok alanda becerilerini geliştiren kursiyerler, özgüven kazanarak kendi başarı hikâyelerini yazıyor.

TARIMDA ÜRETİYOR, SANATTA FARK YARATIYORLAR

Evliya Çelebi Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilen organik tarım faaliyetlerine katılan kursiyerler, tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Belediye tarafından verilen uygulamalı eğitimlerle fide ekimini öğrenen kursiyerler, geri dönüştürülmüş lastikleri saksıya dönüştürerek içine toprak ve gübre doldurdu, ardından da çeşitli sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturdu.

Ekim işleminin ardından, sulama, çapalama ve budama gibi bakım süreçlerini de kendileri üstlenen kursiyerler, bu çalışmalar sayesinde hem üretken bireyler olarak gelişiyor hem de çevre ve doğa konularında farkındalık kazanıyor.

BAŞKAN MURAT ERCAN’DAN TEBRİK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kursiyerleri tebrik ederek şu sözlere yer verdi: “Ortaya konulan her iş; emek, sevgi ve azmin ürünü. Bu çabaya katkı sunan tüm kardeşlerimizi gönülden kutluyor, onlarla aynı yolda yürümekten büyük onur duyuyoruz.”