Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda sabaha kadar pişirildi. Keşkek yapımı sırasında köylüler gece boyunca nöbetleşe karıştırma ve dövme işlemini sürdürerek dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

Gelenek, Kültür ve Dayanışma Buluştu

Belörenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Mustafa Tatlı, keşkek geleneğinin sadece bir yemek değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşımın sembolü olduğunu vurguladı. Tatlı, “Bu gelenekle birlikte yıl içinde bir araya gelemeyen köylülerimiz hem sohbet ediyor hem de dertlerini paylaşıyor. Gençlerimiz de bu kültürü tanıyarak büyüyor” dedi.

Kadınlardan Kuşaktan Kuşağa Lezzet Mirası

Gece boyunca kazan başında keşkek pişiren kadınlardan Zakire Baş, bu geleneği annesinden öğrendiğini ve şimdi kendi kızına öğrettiğini ifade ederek, “Keşkek bizim kültürümüz. Sadece yemek değil; içinde emek, sabır ve sevgi var” dedi.

Gençler de Sahip Çıkıyor

Festivalde görev alan köyün gençlerinden Utku Atakan, her yıl büyük bir heyecanla köye geldiğini belirterek, “Keşkeği severek yiyoruz, aynı zamanda festival bizim için eğlenceye dönüşüyor. Ben de dağıtım ve etkinliklerde görev alıyorum, bu geleneğin bir parçası olmak çok gurur verici” diye konuştu.

Belören Keşkek Festivali Nedir?

"Belören Keşkek Festivali", Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören Köyü'nde her yıl düzenlenen, imece usulüyle keşkek pişirilip halka ikram edildiği bir gelenektir. Yüz yılı aşkın geçmişi olan etkinlik, yöresel kültürü yaşatmayı ve kuşaktan kuşağa aktarmayı amaçlamaktadır.