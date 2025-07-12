Erol Bilecik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağımı kamuoyuna duyurmuştum.

Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldım."

"Mali Yeniden Doğuş Başladı"

Bilecik açıklamasında, görev süresi boyunca Fenerbahçe’nin mali yapısının güçlendirilmesi için yürüttükleri çalışmalara da değinerek şunları söyledi:

"Kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir."

“Sonsuza Dek Fenerbahçe”

Ayrılık mesajında duygusal ifadelere de yer veren Erol Bilecik, Fenerbahçe camiasına teşekkür etti ve şu sözlerle açıklamasını noktaladı:

"Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de, Fenerbahçe’mize hizmet edebilmekti. Sonsuza dek Fenerbahçe."

Büyük Fenerbahçe Camiasına,

Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe’mizin… — Erol Bilecik (@ErolBilecik) July 12, 2025