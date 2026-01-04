Fenerbahçe, 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacağı Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Başkan ve Yönetim Antrenmanı Takip Etti

Öğle saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleride yerinde takip etti.

Taktik ve Bireysel Çalışmalar Yapıldı

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Antrenman, pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Son Çalışma Yarın, Ardından Adana Yolculuğu

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak, ardından karşılaşma için Adana’ya hareket edecek.