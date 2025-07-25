Filenin Sultanları Japonya'yı aşamadı!
Filenin Sultanları Japonya'yı aşamadı!
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı- lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçını Lizbon'a giderek yarın TSİ 22.00'de Benfica ile oynayacak. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 yenmeyi başaran Fenerbahçe, güçlü rakibi Benfica’yı de yenerek 4'te 4 yapmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA