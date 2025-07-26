Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Chobani firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda stadyum isim hakkı sponsorluğu 5 sezon kesin ve 5 sezon opsiyonlu olmak üzere toplam 10 sezonu kapsayacak şekilde planlandı. Bu büyük anlaşma kapsamında kulüp her sezon için 10 milyon Euro gelir elde edecek. Yeni sezondan itibaren stadyumun isminin "Chobani Stadyumu" olarak değiştirilmesi bekleniyor.

2+3 Sezonluk Forma Göğüs Sponsorluğu

Anlaşmanın bir diğer ayağını ise Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu oluşturuyor. Chobani, 2025-2026 sezonu itibarıyla 4 milyon Euro bedelle bu alanda da Fenerbahçe'nin yanında olacak. Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'ne katılması durumunda bu bedel artabilecek. Anlaşma 2 sezonluk kesin ve 3 sezonluk opsiyonlu olacak şekilde tasarlandı.

Fenerbahçe’den Kamuoyuna Açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere önemli bir iş birliği anlaşmasına varılmıştır. Anlaşma ile hem sportif hem de finansal anlamda kulübümüz için değerli bir adım atılmıştır" ifadelerine yer verildi.