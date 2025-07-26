Türkiye’nin hem yurt içi hem de yurt dışı zorluklarla dolu bir dönemi başarıyla atlattığını belirten Şimşek, not artışının bu sürecin doğru yönetildiğinin ve ekonominin dayanıklılığının teyidi olduğunu söyledi.

Enflasyonu kalıcı biçimde düşürme, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutma ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirme hedefinde kararlı olduklarını ifade eden Şimşek, “Programımızın kazanımlarını, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere yapısal reformlarla kalıcı hale getireceğiz” dedi.

Şimşek, ekonomi programı kararlılıkla sürdükçe Türkiye’nin risk priminin daha da düşeceğini, finansmana erişimin artacağını ve yeni not artışlarının geleceğini belirtti.