“Faladdin” ve “Binnaz” uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla Taşdelen’in tüm mal varlıklarına el konuldu.

İddialar arasında, dijital fal ve mistik danışmanlık üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para akışı sağlandığı ve bu gelirin yurt dışındaki şirketlere transfer edildiği bilgisi yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da sürece dahil edildi.

Soruşturma gizlilik kararıyla yürütülüyor.