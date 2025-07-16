Açıklamaya göre, AK Parti’nin Kızılcahamam kampındaki değerlendirme toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, piyasada oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel görüşü gibi yansıtıldı.

Bakan Şimşek’in faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, doğruluğu teyit edilmemiş kulis bilgilerine ve perde arkası haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan net mesaj:

“Gerçek dışı haberlere itibar etmeyin!”

Basın Duyurusu- 16 Temmuz 2025 pic.twitter.com/2bTBvvVb4d — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 16, 2025