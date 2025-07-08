Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Suriye’nin başkenti Şam’da “Barış ve İstikrar Yolunda İş Birliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin geleceği, medya ve iletişim alanında iş birliği ile toplumsal barışa yönelik adımlar ele alındı.

Altun’dan Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele gönderdiği mesajda, Türkiye ile Suriye arasındaki bağların yalnızca coğrafi yakınlıktan ibaret olmadığını, derin tarihi, kültürel ve dini temellere dayandığını belirtti. Altun, “İki halk arasındaki kardeşlik bağı, Baas rejiminin baskıcı yönetimi altında dahi sarsılmadan devam etti” dedi.

Baas rejiminin yol açtığı insan hakları ihlalleri ve insani krizlere dikkat çeken Altun, “Yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan Baas iktidarı sona erdi. Artık Suriye halkı, barış ve umut dolu bir geleceğe yürüyor. Türkiye, her zaman mazlumun yanında durduğu gibi, Suriye’deki acılara da sessiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Suriye’nin Yeniden İnşasında Yanında Olacak”

Altun, Türkiye’nin iç savaş sürecinde sadece insani yardım sunmadığını, aynı zamanda eğitim, sağlık ve geçim kaynakları gibi alanlarda da sürdürülebilir destekler sağladığını belirtti. AFAD, Kızılay ve TİKA gibi kurumların hem Türkiye'deki mülteciler hem de sınır ötesindeki Suriyeliler için aktif çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, kendi geleceğini özgürce belirleyen bir Suriye’den yana olduğunu ifade eden Altun, ilişkilerin her alanda ilerletildiğini belirtti. “Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da açtık. Türk Hava Yolları, Şam seferlerine yeniden başladı. Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Medya ve Dezenformasyonla Mücadelede Ortaklık

Altun, İletişim Başkanlığı olarak Suriye Enformasyon Bakanlığı ile medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliği yürüttüklerini söyledi. Dezenformasyonla mücadelede ortak adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Panelde çok sayıda akademisyen, gazeteci, STK temsilcisi ve yerli-yabancı katılımcı bir araya geldi. Medya iş birliği, bilgi kirliliğiyle mücadele, toplumsal barış ve bölgesel kalkınma gibi konular masaya yatırıldı. Etkinliğin sonunda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Suriye İhtilafı: Türkiye’nin Barış Diplomasisi” adlı belgeselin gösterimi yapıldı.