Altun, yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmektir” dedi.

Devlet kurumlarına yönelik hakaretleri ve yargıya dönük baskı çabalarını eleştiren Altun, şunları kaydetti:

“Devlet kurumlarına hakaret etmek, yargı süreçlerini zehirlemeye çalışmak ve kamu otoritesini itibarsızlaştırmak siyasi sorumluluktan uzak bir tavırdır. Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ortadan kaldırmaz; aksine demokratik sistemde asli bir yer tutar.”

Altun, Başarır’ın “atanmış-seçilmiş” ayrımı üzerinden yürüttüğü eleştirilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgisizlik içerdiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yargıya tehditler savurmak, kurumlara iftira atmak milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir. Devletin kurumlarını yıpratmaya yönelik açıklamalar karşısında kamuoyunu bilgilendirmek bizim görevimizdir.”

Açıklamanın sonunda Altun, “Sağduyulu ve hukuk zemininde yürütülen bir siyaset anlayışı, vatandaşın öncelikli beklentisidir” diyerek tüm siyasi aktörlere sorumluluk çağrısında bulundu.