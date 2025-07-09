Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyaset kulislerini hareketlendirdi. Uğur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alındığını ve yerine . Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhaneddin Duran’ın atandığını öne sürdü. Ancak iddia, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Uğur’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanlığı cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de herhangi bir görev değişikliği bilgisi yer almıyor.