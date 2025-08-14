6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş’ta yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, binanın yıkılmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle aranan S.K. ve M.P. adlı şahıslar, 14 Ağustos 2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilik, gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Ezgi Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmış, çok sayıda kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında binanın müteahhitleri ve yapım sürecinde sorumluluğu bulunan kişilere yönelik soruşturmalar devam ederken, yetkililer, depremlerde yaşanan can kayıplarının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.