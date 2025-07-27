Ülkenin dört bir yanından peş peşe gelen yangın haberleri yürekleri yakıyor. Bursa, Karabük, Zonguldak gibi birçok ilde çıkan orman yangınları sadece ağaçları değil, doğayı, yaşamı ve geleceğimizi tehdit ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ekipleri, bu zorlu süreçte birçok farklı noktadaki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Sahada canla başla çalışan ekipler, yangınların yayılmasını önlemek için gece gündüz görev yapıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, dün Eymir’de çıkan yangının belediye ekipleri tarafından tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının da başarıyla tamamlandığını belirtti. Ekiplerin halen bölgede olası bir riske karşı nöbet tuttuğunu da aktaran Yavaş, "Alevlerle mücadele eden, gecesini gündüzüne katan tüm görevlilere ve gönüllülere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Yangınların kontrol altına alınması için dayanışmanın ve hızlı müdahalenin önemine vurgu yapan Yavaş, tüm vatandaşlara dikkatli ve duyarlı olma çağrısında bulundu.

Yangınlarla mücadele devam ederken, belediyenin sahadaki çalışmaları da aralıksız sürüyor.