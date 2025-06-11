Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Omar, yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Omar, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA