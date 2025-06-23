Etimesgut Belediyesi, Eryaman Göksu Parkı’nda Zumba Festivali gerçekleştirdi. Etkinlikte farklı yaş gruplarından katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz yaptı.

Etimesgut Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Eryaman Göksu Parkı’nda Zumba Festivali düzenlendi. Bu yıl ikincisi yapılan etkinlikte Zumba eğitmenleri Buket Gemalmaz, Fatih Arslan, Aysun Tanış ve Seda Özkan yer aldı.

Katılımcılar, müzik eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz programlarına parkta toplu şekilde katıldı.

Zumba Nedir?

Zumba, Latin danslarıyla aerobik hareketleri bir araya getiren bir egzersiz türü olarak biliniyor. Ritmik yapısıyla dikkat çeken Zumba, kalori yakımını artırması ve farklı kas gruplarını çalıştırmasıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda, egzersiz sırasında oluşan fiziksel hareketlilik ile günlük aktivite düzeyini artırdığı belirtiliyor.

Belediyeden Açıklama: Etkinlikler Devam Edecek

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, spor faaliyetlerinin kent genelinde sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Spor bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için önem taşıyor. Bu nedenle sporu parklara ve açık alanlara taşımaya devam edeceğiz. Etkinliklerin amacı, vatandaşların sporla temasını artırmak ve sosyal etkileşimi desteklemektir.”