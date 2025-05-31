Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, 28-30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri genel kurul çağrı ilanlarının resmî ilan statüsünde olduğuna yönelik prensip kararı aldı.

Emsal teşkil edecek nitelikteki karara göre, Esnaf ve Sanatkârların genel kurul çağrılarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlatılmasına devam edilecek. Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ana sözleşmeleri uyarınca yapılan genel kurul çağrı ilanlarının süreli yayınlarda yayım zorunluluğu olmadığı yönündeki hukuki değerlendirmeleri içeren resmî yazıyı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ileterek Kurumun görüşünü talep etti.

GENEL KURUL ÇAĞRI İLANLARI RESMİ İLAN SAYILACAK

Karar doğrultusunda, esnaf ve sanatkârların genel kurul çağrılarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlanmasına devam edilecek. Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün, kooperatif ana sözleşmeleri uyarınca genel kurul çağrılarının süreli yayınlarda yayımlanmasının zorunlu olmadığına dair hukuki değerlendirmelerini içeren resmi yazısı BİK’e iletilmişti.

BİK Yönetim Kurulu, bu talebi inceleyerek ilanların resmî ilan kapsamına girdiğine karar verdi ve bu kararı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.

Genel Kurul’da, İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının görüşlerinin ardından yapılan oylamada, genel kurul çağrı ilanlarının resmî ilan sayılması konusunda prensip kararı kabul edildi.

Kararda, Kooperatifler Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ana sözleşmesinin 28. maddesi uyarınca genel kurul çağrı ilanlarının şeklinin ve usulünün belirlendiği; bu ilanların 195 sayılı Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği kapsamında resmî ilanlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Ayrıca, ilanların Basın İlan Kurumu’nun belirlediği listeye dahil gazete ve internet haber sitelerinde yayımlanmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Karar, 31 Mayıs 2025 tarihli ve 32916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.