İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürünleri piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce bu kapsamda iki iş yeri ve bir evde arama yapıldı.

Aramalarda, 9 bin 996 gümrük kaçağı gıda takviyesi ürün, 1927 gümrük kaçağı ilaç, 13 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti ile 16 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.