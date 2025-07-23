Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 22 Temmuz 2025 sabahı çıkan orman yangını, büyük bir faciaya yol açtı. Sabah saat 08.30 sularında Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yükselen dumanlar kısa sürede fark edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, hem ormanlık alanları hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın Afyonkarahisar’a Sıçradı, Köy Tahliye Edildi

Alevlerin ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşması üzerine, bölgedeki riskin artması nedeniyle köy tedbir amacıyla boşaltıldı.

11 Orman İşçisi ve Gönüllü Hayatını Kaybetti

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında büyük bir trajedi yaşandı. Alevlerin ani yön değiştirmesi sonucu, 5 orman işçisi ve 6 sivil toplum gönüllüsü mağaraya sığınarak korunmaya çalıştı. Ancak yangının yeniden yön değiştirmesiyle 11 kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.