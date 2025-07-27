Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su Boyu Sokağı'ndan geçen Porsuk Çayı kenarında yürüyen M.A. (52), henüz belirlenemeyen neden ile suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çayda bir arama çalışması başlattı.

AFAD bünyesindeki dalgıç ekibinin aramasının ardından M.A'ya ulaşıldı. Sağlık ekibi, M.A'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

M.A'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.