Malatya’da 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen araç kazasında, Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu şehit düştü. Acı haberi Millî Savunma Bakanlığı (MSB) resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Bakan Güler'den Başsağlığı Mesajı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan bir araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Taziye Mesajları Peş Peşe Geldi

MSB'nin yaptığı açıklamanın ardından birçok bakan ve devlet yetkilisi, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladıkları mesajlarla Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.