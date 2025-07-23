Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışının belirli tarihlerde geçici olarak durdurulacağını duyurdu.
Ulus-Samsun Yolu ve Samsun Yolu-Ulus İstikametinde Ulaşım Etkilenecek
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre:
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25 Temmuz Cuma gecesi ile 26-27 Temmuz tarihlerinde Ulus-Samsun Yolu istikametinde,
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1 Ağustos Cuma gecesi ile 2-3 Ağustos tarihlerinde ise Samsun Yolu-Ulus istikametinde asfalt çalışmaları yapılacak.
Bu tarihlerde belirtilen yönlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bu süreçte alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini vurguladı.