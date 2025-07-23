Usta oyuncu Çetin Tekindor'un, Yalı Çapkını dizisinin ardından yeni bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Kulis bilgilerine göre, Tekindor yeni sezon için hazırlıkları süren ve Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği dizide rol alacak.

80. Yaşında Yeni Bir Rol İçin Kamera Karşısına Geçiyor

Senaryosunu başarılı senarist Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizide, Çetin Tekindor’un bir medya patronuna hayat vereceği belirtiliyor. Henüz imza aşamasında olan projede Tekindor’un rolü için hazırlıklara başladığı ve formda kalmak amacıyla kilo verdiği de gelen bilgiler arasında. 16 Temmuz’da 80. yaşını kutlayan usta sanatçının bu projeyle yeniden ekranlara dönmesi büyük heyecan yarattı.