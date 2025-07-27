BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan orman işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Karayoluyla kente gelen Destici, ilk olarak şehit Eyüp Dereli’nin baba ocağı Mihalıççık ilçesine gitti. Eyüp Dereli’nin ailesini taziye çadırında ziyaret eden Destici, başsağlığı dileğinde bulundu.

'GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İLE VATANDAŞLARIMIZ DA CANSİPERANE ÇALIŞIYOR'

Destici, daha sonra Seyitgazi’nin Fethiye Mahallesi’ndeki yangın kontrol merkezine geçti. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, orman personelleri ve itfaiye ekipleri tarafından karşılanan Destici, yangın bölgesi hakkında bilgi aldı. Öncelikle orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını kaydeden Desteci, “Bu üzüntümüzü tarif edilemez bir acıya dönüştüren buradaki orman yangınında 10 vatandaşımızı 10 kardeşimizi kaybetmemiz oldu 5’i orman işçisi 5’i AKUT görevlisi öncelikle kendilerine bir daha Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şah olsun, mekanları cennet olsun. Sadece Türkiye’de değil, başta İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Bizim ülkemiz aslında 2021 yılına kadar orman yangınlarının adedi ya da zarar verdiği alanlar açısından daha aşağı seviyelerdeydi. 2021 yılında özellikle Antalya Manavgat yangını bir zirve oldu. 100 bin hektarın üzerinde bir kaybımız oldu. Bir de bu yıl erken başladı ve hala hemen hemen her gün birkaç ilimizde orman yangını haberi alıyoruz. Buradaki yangın, Sakarya Geyve, Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar tam söndü, kontrol altına alındı derken, bu sefer de Bursa, Karabük, Kahramanmaraş, Uşak ve Elazığ’dan orman yangını haberleri geldi. Üzüntümüz büyük, büyük bir mücadele veriliyor. Havaların aşırı sıcak gitmesi, burada da aynı sıcaklığı görüyoruz. Rüzgarın sürekliliği bazen yangını daha çok noktada tetiklemesine sebep oluyor ama bunlara karşı mücadele eden güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve bunlarla birlikte gönüllü kuruluşlarımız ile orman yangınlarının bulunduğu yerlerdeki vatandaşlarımız cansiperhane bir çalışma yürütüyorlar. Ben kendilerine şahsım ve milletimiz adına da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’da orman yangınını söndürme çalışmalarında itfaiye eri Ramazan Şaşkın’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Orman işçilerimize orman bakanlığımıza, belediyelerimiz, gönüllü kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız olağanüstü bir destek veriyorlar. Bu bir milli meseledir, tıpkı savaşta ülkemize bir başka ülke tarafından saldırı olduğunda nasıl birlik oluyorsak, orman yangınlarına karşı da ülkece ve milletçe bir savaş veriyoruz. Burada da milletimiz dayanışma ve birliktelik örneği sergiliyor. Onun için bu asil Müslüman Türk milletinin bir ferdi olmaktan bir kere daha gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

'YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI GÜNDEM YAPILIYOR'

Türkiye’de orman yangınları olurken, yangına müdahale eden uçak, helikopter, arazöz ve diğer araçların gündem yapıldığını belirten Destici, şunları söyledi:

“Türkiye büyük bir devlettir güçlü bir devlettir. Bildiğim kadarıyla ve inanıyorum ki Türkiye bu yangınlarla mücadele noktasında ne kadar kendisine yangın uçağı lazımsa, onu alacak güce ve kudrete sahiptir. Ne kadar helikopter lazımsa onu alacak güce kudrete de sahiptir. Ne kadar arazöz ya da başka araçlar lazımsa onu da alacak güzel ve kudrete sahiptir. Bu bir planlama meselesidir, bunu böyle dinliyoruz ve soruyoruz, böyle öğreniyoruz. Bazen dediğimiz gibi eldeki imkanlarımız yangın, deprem ve sel gibi doğal doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımızda sizi çaresiz bırakabiliyorlar. Şimdi artan bu yangınlarla, iklim değişikliğiyle ve sıcaklığın artmasıyla birlikte belli oldu ki bize daha çok yangın uçağı, helikopter ve arazöz lazım. Daha çok orman işçisi de lazım. Kurumların ormanlarımızla ilgili daha fazla devreye girmesi lazım. Gerekiyorsa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın müstakil bir hale getirilmesi lazım, geçmişte bu olmuştu. Bunların hepsi düşünülecektir, değerlendirilecektir. Nihayetinde hem bu yangınlarla mücadelenin daha üst düzeyde yapılabilmesi ki şu anda olağanüstü bir mücadele veriliyor. Arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyor, işte bölge müdürümüz de yangının ilk anlarında hayati bir tehlike atlattı. Zaten sahada olan arkadaşlarımız da yangınla mücadele ederken, hepsi hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Onun için ben kendilerine bir kere daha sizlerin huzurunda milletimiz ve hepimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

Mustafa Destici, açıklamalarının ardından Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi’nde şehit Tolunay Kocaman’ın evini ziyaret etti. Kocaman, ailesiyle sohbet eden Destici, başsağlığı diledi.