Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş'e yönelik yakalama kararının, soruşturma kapsamında çıkarıldığı vurgulandı. "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Ateş'in gözaltı sürecinin ardından, soruşturmanın tüm yönleriyle ilerleyeceği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Şüphelinin Soruşturması Devam Ediyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemeler doğrultusunda vakfın zararına neden olan usulsüz işlemlerle ilgili olarak detaylı bir soruşturma yürütüyor. Şeref Ateş’in işlemleri, başsavcılığın koordinesinde devam ederken, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla bilgi sunması bekleniyor.

Sürecin kamuoyunda geniş yankı uyandırması beklenirken, konuyla ilgili gelişmeler, yetkililer tarafından duyurulacak.