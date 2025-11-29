Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, önceki dönem Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Kararın duyurulmasının ardından birçok isim yeni Bakan Yardımcısı Ayhan’a tebrik mesajları gönderdi. Paylaşımlarda, atamanın Türkiye’nin savunma yönetimine katkı sağlayacağı vurgulanırken, Ayhan’a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Görevlendirmenin hem kurumsal yapıya hem de ülke savunmasına güç katacağı ifade ediliyor.