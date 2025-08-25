Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

Erdoğan mesajında, “Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın mesajı, sınav sürecini geride bırakarak üniversiteye adım atan gençler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.