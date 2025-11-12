Erdoğan, 23 yıllık iktidar dönemlerinde sadece ülkenin görünümünü değil, muhalefet anlayışını da değiştirdiklerini belirterek, “Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık; bundan çok daha önemlisi, rakiplerimizi dönüştürdük” dedi.

Cumhurbaşkanı, geçmişte halka tepeden bakan bir anlayışın bugün halkın değerlerini kabullenmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Millete ‘bidon kafalı’, ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyen zihniyet artık Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrenmiştir. Bunu birlikte başardık” diye konuştu.

Ancak Erdoğan, siyasette nezaketin giderek kaybolduğunu dile getirerek muhalefeti hedef aldı. “Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP’nin yeni genel başkanı geliyor” ifadelerini kullandı.

CHP liderinin son açıklamalarını “ağzı bozuk” olarak nitelendiren Erdoğan, “Üslub-u beyan ayniyle insan derler. Bu şahsın bize, yargı mensuplarına ve kamu görevlilerine yönelttiği sözleri kendisine aynen iade ediyoruz” dedi.

Erdoğan, konuşmasında AK Parti’nin siyasette yön belirleyen bir parti olduğuna da dikkat çekti: “Bugün ana muhalefet dahil tüm partiler, siyasetlerini bize bakarak şekillendiriyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Türkiye siyasetinin kutup yıldızıdır.”

Toplantıda teşkilatlara da mesaj veren Erdoğan, seçimlere kadar sahada olma çağrısı yaptı. “Bizim siyasetimiz lafla değil, icraatla ölçülür. Milletin gönlüne girmeden başarı olmaz” diyerek partililere çalışmalarını artırma talimatı verdi.