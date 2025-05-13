PKK'nın silah bırakmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitleri rahmetle anarak, Türkiye’nin artık terörle mücadelede geçmişteki acı dolu günleri geride bıraktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada vatanın bekası, milletin istikbali uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen Erdoğan, "Artık yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır" diyerek PKK'nın silah bırakmasının ardından, ülkenin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu belirtti.

Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.



Artık yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. pic.twitter.com/FIgxS1H8DD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2025