Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Işıkhan, özel gereksinimli bireyler ve eski hükümlü vatandaşlar için istihdam alanında önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Başvuruların 27 Haziran 2025 tarihine kadar alınacağını belirten Bakan Işıkhan, bu yıl ilk kez "Destekli İstihdam Projesi" kapsamında serebral palsili, down sendromlu ve otizmli bireylerin de başvuru yapabileceğini ifade etti.

Destek kapsamında, işverenlere engelli ücret desteği, engelli iş koçu veya danışmanı desteği ile iş yeri düzenleme desteği sağlanacak. Ayrıca engelli bireylerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için verilecek hibe miktarları da güncellendi.

Bu yılın ikinci dönem başvurularında;

Engelli bireyler için kendi işini kurma desteği 580 bin TL’ye kadar,

Eski hükümlüler için kendi işini kurma desteği 435 bin TL’ye kadar,

Korumalı iş yeri desteği ise 720 bin TL’ye kadar çıkacak.

Bu desteklerin amacı, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik sürdürülebilir istihdam fırsatları oluşturmak ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak.