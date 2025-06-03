Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Yılmaz, ekonomi programının temel amacının enflasyonu düşürmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu vurguladı.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 oldu, yıllık enflasyon yüzde 35,41'e geriledi

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin 2023 Haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,53 oldu. Aylık artış hızı önemli ölçüde yavaşladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,4'e gerileyerek son bir yılda 40 puanın üzerinde düşüş gösterdi" dedi.

Hizmet ve mal gruplarında da düşüş eğilimi var

Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün belirginleştiğini aktaran Yılmaz, "Yıllık mal enflasyonu yüzde 28,7’ye geriledi. Hizmet enflasyonundaki iyileşme ise son bir yılda 45 puana yaklaştı. Eğitim ve kira gibi kalemlerde fiyat artış hızının azalmasıyla bu düşüş sürecektir" açıklamasını yaptı.

"Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20’li seviyelere indirmeyi hedefliyoruz"

Yılmaz, ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını ifade ederek, “Para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal dönüşümlerle hedeflerimize ulaşacağız. Enerji ve emtia fiyatlarındaki küresel düşüşler de bu süreci destekliyor. Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20’li seviyelere indirmeyi hedefliyoruz” dedi.