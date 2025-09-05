Emzirmenin anne sağlığına faydalarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Öçal, “Emzirme, anneler için kısa dönemde rahmin hızlı toparlanmasına yardımcı olarak kanamayı azaltır; ayrıca anne ile bebek arasındaki güçlü bağlanmayı destekleyerek annenin ruh sağlığına katkıda bulunur. Doğum sonrası depresyon riskini azaltır. Psikolojik olarak da annenin özgüvenini artırır, kaygı ve stres düzeylerini azaltır” dedi.

VM Medical Park Florya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Öçal, anne sütü ve emzirmenin faydaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'EMZİRMENİN ANNE SAĞLIĞINA FAYDALARI'

Emzirmenin anne sağlığına faydalarına değinen Uzm. Dr. Öçal, “Emzirme, anne bebek çifti için kısa ve uzun dönemde sayısız faydalar sağlar. Anneler için kısa dönemde rahmin hızlı toparlanmasına yardımcı olarak kanamayı azaltır; ayrıca anne ile bebek arasındaki güçlü bağlanmayı destekleyerek annenin ruh sağlığına katkıda bulunur. Doğum sonrası depresyon riskini azaltır. Uzun dönemde ise kanser (özellikle meme ve over kanseri), obezite, tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı ve kalp hastalıkları riskini azaltıcı etkiler gösterir. Bunun yanında endometriozis ve osteoporozis riskini düşürür, otoimmün hastalıkların gelişme olasılığını azaltır. Psikolojik olarak da annenin özgüvenini artırır, kaygı ve stres düzeylerini azaltır” diye konuştu.

'BEBEĞİN İLERLEYEN YAŞLARDAKİ SAĞLIĞINI ETKİLER'

Anne sütünün yalnızca ilk aylarla sınırlı olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Öçal, “Büyüme ve gelişme için idealdir, aynı zamanda bebekleri çeşitli enfeksiyonlara karşı korur. Solunum yolu, bağırsak, idrar yolları ve orta kulak enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi vardır. Ölüm riskini (mortaliteyi) azaltmakla birlikte ani bebek ölümü sendromunu da düşürmektedir. Uzun vadede obezite, tip 2 diyabet ve hipertansiyon riskini azaltır, kalp sağlığını korur. Lösemi gibi bazı kanser türlerinin gelişim riskini azaltır. Nörolojik gelişimi destekler, davranışsal sorunları azaltır. Görme ve işitme fonksiyonlarına olumlu katkılar sağlar. Atopi, astım, çölyak ve inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür” şeklinde konuştu.

'ANNENİN BESLENMESİNİN SÜT KALİTESİNE ETKİSİ'

Anne sütünün temel bileşenlerinin büyük ölçüde sabit olduğunu ve bebeğin ihtiyaçlarına göre ayarlandığını dile getiren Uzm. Dr. Öçal, “Ancak vitamin (A, D, B12) ve bazı yağ asitleri düzeyi annenin beslenmesinden etkilenebilir. Bu yüzden emziren annelerin yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekir. Emzirme döneminde günlük enerji ihtiyacı yaklaşık 500 kcal artar. İlk 6 ayda günde 700-750 ml süt üreten bir annenin, ek olarak 15–20 g protein, kalsiyum, demir, çinko ve iyot açısından zengin besinler tüketmesi önerilir. Yeterli sıvı alımı da süt üretimi için kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

'AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALIDIR'

Emzirirken uzak durulması gereken besinlerden bahseden Uzm. Dr. Öçal, “Genel olarak emzirme döneminde annelere gıda yasakları yoktur. Ancak bebekte belirgin reaksiyon gözlenirse (örneğin inek sütü proteini alerjisi), ilgili besinin annenin diyetinden çıkarılması gerekir. Bunun dışında aşırı kafein, sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü, sindirim sorunları, solunum güçlüğü, huzursuzluk ve kilo alımında yetersizlik gibi belirtiler varsa mutlaka çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

'EMZİRME SADECE İLK AYLARDA ÖNEMLİ DEĞİL'

Emzirmenin sadece ilk aylarda önemli olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Öçal, “Emzirme yalnızca ilk aylarla sınırlı değildir, uzun vadeli faydaları da vardır. Anne sütü, bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını tek başına karşılayan mucizevi bir besindir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini, sonrasında ek gıdalarla birlikte 24 ay ve ötesine kadar emzirmenin sürdürülmesini önermektedir” şeklinde konuştu.

'ALERJİYE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VARDIR'

Uzm. Dr. Öçal, “Anne sütü; immün sistemin olgunlaşmasına yardımcı olan immünoglobulinler, oligosakkaritler, büyüme faktörleri ve prebiyotik bileşenler içerir. Bu maddeler bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini engeller. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde astım, atopik dermatit, egzama ve gıda alerjisi riski azalır. İlerleyen yaşlarda saman nezlesi gibi alerjilerin ortaya çıkma ihtimali de düşmektedir” dedi.

'ANNE SÜTÜ EN İDEAL BESİN KAYNAĞIDIR'

Anne sütünün faydalarını vurgulayan Uzm. Dr. Öçal, “Anne sütü, bebeğin ayına göre değişen dinamik yapısıyla sindirimi kolay, antikor ve bağışıklık güçlendirici faktörler içeren, her zaman steril ve hazır bir besindir. Aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir bir beslenme kaynağıdır. Anne sütü, enfeksiyonlara karşı bebeği koruyan güçlü bağışıklık bileşenleri içerir. IgA, laktoferrin, lizozim ve oligosakkaritler bebeğin savunmasını güçlendirir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, solunum yolu enfeksiyonları ve kulak iltihapları daha az görülür. Ayrıca aşılara verilen yanıtı güçlendirir” diye konuştu.

'İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ'

İlk 6 ay anne sütü verilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Öçal, şu bilgileri paylaştı: “Anne sütü, bu dönemde bebeğin tüm enerji, sıvı ve besin gereksinimlerini tek başına karşılar. Erken dönemde ek gıda verilmesi enfeksiyonlara zemin hazırlar, alerji riskini artırır. Bu yüzden ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi, sonrasında da emzirmenin en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi önerilmektedir. Emzirilen çocukların ilerleyen yaşlarda daha yüksek okul başarısı ve dikkat becerilerine sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kemik ve kas gelişimini destekler, ağız ve diş sağlığına olumlu katkılar sunar.”

'ÇALIŞAN ANNELERE TAVSİYELER'

Uzm. Dr. Alakbarova, çalışan annelere şu önerilerde bulundu: “Süt, temiz koşullarda sağılıp steril kaplarda saklanmalıdır. Oda sıcaklığında 3-4 saat, buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda ise 6 aya kadar güvenle kullanılabilir. Çözülen süt tekrar dondurulmamalıdır. Isıtma kaynar su içinde yapılmalı, mikrodalga kullanılmamalıdır. Böylece çalışan anneler bebeklerini güvenle anne sütüyle beslemeye devam edebilir” diye konuştu.