Emine Erdoğan, etkinliğe ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Merkezi’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' programında uluslararası önemli isimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duydum.”

Ailenin sadece toplumun temel yapı taşı değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın da anahtarı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Aile odaklı yaklaşımların, uluslararası iş birliğini nasıl pekiştirebileceğini, toplumsal istikrara nasıl katkı sunabileceğini değerlendirdik,” dedi.

"Dayanışma Aileden Başlar"

Küresel krizlerin, çatışmaların ve afetlerin etkili olduğu bir dönemde, ailenin değerlerin taşıyıcısı ve çocuklar için en güvenli sığınak olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Zira biliyoruz ki aile, değerlerin taşıyıcısı, çocuklarımız için en güvenli sığınak ve insanlığın yarınıdır. Türkiye olarak barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz. Aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz.”

Erdoğan, etkinlikte paylaşılan her görüş ve önerinin, küresel ölçekte aile kurumunu güçlendirmeye yönelik atılacak adımlar için yol gösterici olacağını vurguladı.

