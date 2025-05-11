Trabzonspor’a olan sevgi ve ilgisi ile bilinen ve önceki gün bordo-mavili kulübü de ziyaret eden Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ta Tabur Komutanlığı yaptığı yıllarda bir ilkokula yapılan yardımlarla ilgili anılarının da yer aldığı kitabı Başkan Ertuğrul Doğan’a hediye etti. Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Arif Çetin, Şırnak’ta Alay ve Hudut Tabur Komutanlıkları yaptığı dönemde Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki ilkokullarına her yerden yardımlar yapıldığını hatırlatarak, “En çok yardım da Trabzonsporlulardan geldi. Ben de o dönem yardımı yapanlara birer mektup gönderdim” dedi.

'UMUT VE KIVILCIM OLMUŞTUR'

Gönderdiği mektuba, 2010 yılında 'Bize Her Yer Trabzon-Divane Aşık Gibi' adlı kitapta yer verildiğini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Emekli Orgeneral Arif Çetin, söz konusu yardım ve yardımlaşma olduğu zaman Trabzonluların hassasiyetine her daim şahit olduğunu belirterek, mektupta yer verdiği, “Şırnak’ta bir Türkiye sevdasının, vatan sevgisinin gelişmesinde çare, umut ve kıvılcım olmuştur” ifadesini tekrar dile getirdi. Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, izlediği maçın devre arasında Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç’ın daveti ile Trabzon’a gelip Papara Park tribününde yerlerini alan Şırnak-Ulubey Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerini ziyaret etmişti.

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