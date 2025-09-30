Ayşe Jülide ÖZDEM

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Elmadağ Belediyesi iş birliğiyle restorasyonu tamamlanan Seyit Cemali Türbesi düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı. İlçenin manevi mirası olan türbe, tarih boyunca Elmadağ halkının önemli ziyaret noktalarından biri oldu.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından kapsamlı bir restorasyon süreci ve çevre düzenlemelerinin ardından Elmadağ’da bir tören düzenlendi.

Türbenin açılışında konuşan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın tarihi ve manevi önemi büyük olan türbenin en son 1991 yılında restore edildiğini, uzun yılların ardından, yeniden ayağa kaldırılarak hem kültürel hem de manevi mirasımızın korunmasına büyük katkı sağlandığını belirterek “Manevi değerlerimizin yaşatılması, geçmişle bağımızın güçlenmesi ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması bizler için büyük bir sorumluluk ve onurdur.

Türbemizin yenilenen çehresiyle birlikte, hem tarihimize sahip çıkmış hem de ilçemize kazandırılmış önemli bir eseri tekrar canlandırmış olduk. Bu kıymetli çalışmanın hayata geçirilmesine katkı sağlayan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları önceki dönem Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e ve şu an görevde olan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanımız Çetin Ünal’a Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Mekin Tüzün’e, değerli protokol üyelerimize, siyasi parti ilçe başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı gönülden şükranlarımızı sunuyorum. diye konuştu.

CHP'li Elmadağ Belediyesi tarafından Seyid Cemali Türbesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları, büyük krize yol açtı. ‘Yıkım gibi’ yapılan çalışmalar, bölge halkının tepkisine yol açtı…

Türbenin çatısının yıkılmasının ardından günlerce açıkta kaldığı, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine belediyenin geçici bir önlem olarak türbenin üstünü çadırla kaplatıp çatısız bırakılması, bölge halkının tepkisine yol açmıştı.