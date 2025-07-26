Trabzonspor’un gelecek vadeden orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından kamp sürecine ve performansına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da devam eden kampın özellikle genç oyuncular açısından verimli geçtiğini vurgulayan Malkoçoğlu, forma buldukları her dakika için mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Genç Oyuncular Olarak Elimizden Geleni Yapıyoruz"

Hazırlık maçlarında genç futbolculara da şans verildiğini belirten Salih Malkoçoğlu, “Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz ama buna rağmen bizim için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Ümraniyespor maçında genç arkadaşlarla birlikte uzun süre forma şansı bulduk. Her zaman elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Hocamızın söylediklerini sahada uygulamaya gayret ediyoruz” dedi.

"Mevki Değil, Oyunun İçinde Olmak Önemli"

Çok yönlü bir oyuncu olduğunu ve çeşitli pozisyonlarda oynayabildiğini ifade eden Malkoçoğlu, “Kendimi orta sahada rahat hissediyorum, stoperde de oynayabiliyorum. Bugün daha çok sağ bek pozisyonunda görev aldım. Benim için nerede oynadığımdan çok sahada nasıl bir performans sergilediğim önemli” şeklinde konuştu.

"Takım Arkadaşlarımla Oynamak Beni Güçlendiriyor"

Kamp sürecinde sahaya çıktığı takım arkadaşlarıyla uyumunun kendisine motivasyon sağladığını da vurgulayan genç futbolcu, “Beraber birçok başarı elde ettiğimiz arkadaşlarımla birlikte burada olmak benim için gurur verici. Sahada birlikte olmak beni mutlu ediyor ve daha özgüvenli hissettiriyor. Takımdan ayrılan arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum, yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

"Yeni Sisteme Alışmaya Çalışıyoruz"

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin oyun sistemine adapte olma sürecine de değinen Malkoçoğlu, “Yeni bir sistem deniyoruz, bu da doğal olarak belli bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Ancak çalışarak bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Zamanla daha iyi olacağız” dedi.